شاهد طريقة غريبة لخفض حرارة ماتور سيارة أثناء سيرها على طريق عام في مصر

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، تصرف غريب لشاب مصري، خلال استقلاله إحدى السيارات، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأظهر الفيديو، شابًا وهو يجلس على الجزء الأمامي للسيارة التي تسير بأحد الطرق السريعة، عقب فتح غطاء الماتور، خوفًا من اشتعاله بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأبان الفيديو، اعتماد قائد السيارة على “برنامج الاتجاهات”، لمساعدته على رؤية الطريق، بسبب رفع الغطاء الأمامي للسيارة.
وعلق ناشر الفيديو قائلاً: “والله شعب مالوش كتالوج!”.
🏮خوفا من اشتعاله بسبب ارتفاع درجة الحرارة..— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) July 19, 2023
شاهد.. أغرب طريقة لخفض حرارة ماتور سيارة أثناء سيرها على طريق عام في #مصر#صباح_الخير #السعودية #القاهرة #الهلال #النصر #الاهلي #الامارات #الكويت #الرياض pic.twitter.com/0Tt3sntImF
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