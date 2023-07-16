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الأحد، 16-07-2023 10:38 م

تفاصيل صادمة لام أنهت حياة اطفالها بعد أن وضعت لهم السم بالطعام في مصر

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مصرية تجردت من كل صفات الأمومة، على قتل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها بسبب الخلاف على حضانة الأطفال.

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وفي التفاصيل، دست الأم أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بالتسمم وفارقوا الحياة ثم أبلغت الشرطة أن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ.


وكشفت تحريات المباحث عدم صحة أقوال الأم وتبين قيامها بقتل أطفالها وتم ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة.


وأمرت نيابة قسم ثان بسوهاج تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة "ش.ف.أ" ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح" 10 سنوات بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال. ( اخبار اليوم المصرية

 




 

 


 

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