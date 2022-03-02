تدريبات نوعية لأعضاء رحلة الفضاء الخاصة

الوكيل الإخباري - بات الأعضاء ضمن طاقم أول رحلة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية على أتمّ الاستعداد بفضل تدريبات خضعوا لها طوال أشهر، للإقلاع في صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس» من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا نحو وجهتهم في 30 مارس. ومن المتوقع أن تستغرق مهمةAx-1 عشرة أيام، ستكون ثمانية منها في المحطة.

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وتضم الرحلة رجال أعمال، أحدهم أمريكي والآخر كندي ، دفع كل منهم عشرات ملايين الدولارات، بالإضافة إلى مايكل لوبيز-أليغريا، وهو رائد سابق في «ناسا» سبق أن شارك في بعثات إلى محطة الفضاء الدولية. وأكد أليغريا في مؤتمر صحافي عُقد أمس، أنّ المشاركين في البعثة ليسوا «سياحاً فضائيين»، مشدداً على أن الرحلة «ليست عطلة».

أما رئيس شركة «أكسيوم سبايس» التي تنظم الرحلة مايكل سوفريديني فقال إنّ الركاب لا يشاركون في الرحلة إلى المحطة بهدف رؤية المكان، «بل لإجراء أبحاث مهمة». وسيعمل الطاقم الذي تلقى تدريبات في وكالة «ناسا» في هيوستن وفي شركة «سبايس إكس» في كاليفورنيا، في الجزء الأمريكي من المحطة.



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