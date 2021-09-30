الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي لـ الوكيل: لا يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

العثور على غريق سد الملك طلال

شكوى من انقطاع المياه في طبربور والوزارة تتابع

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لجنة محايدة لحسم مصير العمارة المتصدعة

فرع ضمان إربد يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

الامن يحذر من المخالفات الخطرة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السير لـ الوكيل : مخالفات القيادة بطريقة متهورة والاستعراضية تتابع بشكل حثيث

الخميس، 30-09-2021 10:19 ص

تراجع علو مون بلان أعلى قمة في أوروبا الغربية

22-287


الوكيل الإخباري - خلص قياس أجري لجبل مون بلان، أعلى قمة في أوروبا الغربية، في جبال الألب الفرنسية منتصف الشهر الحالي إلى أن علوّه يبلغ 4807,81 أمتار، بانخفاض يقرب من متر مقارنة مع آخر قياس أجري سنة 2017، على ما أعلن مسّاحون يوم الأربعاء.

وأوضح هؤلاء الخبراء من منطقة أوت سافوا جنوب شرق فرنسا والذين يجرون مثل هذه القياسات كل سنتين منذ حوالى عقدين، أن فريقا من حوالي ثلاثين شخصا توجه منتصف سبتمبر إلى سقف أوروبا الغربية للقيام بعمليات قياس استمرت ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


ولفت المسّاحون خلال مؤتمر صحافي إلى أن "خبراء المناخ والجليد وسائر العلماء بات يتعين عليهم تحليل كل البيانات المجمعة وتقديم كل الفرضيات لتفسير هذه الظاهرة".


وأشار هؤلاء الأخصائيون إلى أن عمليات القياس المنتظمة ترمي إلى "وضع نماذج بيانية للكتلة الجليدية" و"تشكيل وتغذية بنك بيانات دقيقة وموثوقة يمكن للخبراء (في الجليد أو المناخ...) استغلالها وخصوصا نقلها إلى الأجيال المقبلة".


وخلص آخر قياس نُشرت نتائجه في 2017 إلى أن علوّ مون بلان كان يبلغ 4808,72 أمتار، بتراجع أيضا مقارنة مع السنوات السابقة. وسُجل أعلى علوّ لهذه القمة سنة 2007 (4810,90 أمتار).

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

المنزل المعجزة في لابالما يستسلم أمام الحمم البركانية

7b21bdcee1

بطريقة عجيبة..هندي يخفي كيلوغراماً من عجينة الذهب

1632914112602136200

أول قمر صناعي صيني لاستكشاف الشمس

3433904f-a620-4b4f-b62b-22201dab9e4b

لوحة بادا شانرن أغلى الأعمال الفنية السنغافورية - صورة

121-144347-hawaii-kilauea-volcano-12

رفع مستوى التحذير إلى أعلى درجة بعد ثوران بركان كيلاويا في هاواي

163298172326554100

الصين تكشف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة