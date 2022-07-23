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السبت، 23-07-2022 06:16 ص

تركيا.. افتتاح "القصر المغمور" بإسطنبول

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الوكيل الاخباري - شهدت مدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة، افتتاح معلم خزان "ييره باتان" أو القصر المغمور، بعد الانتهاء من ترميمه.

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ويعد "ييره باتان" الخزان الأرضي الأكبر بين العديد من خزانات المياه تحت مدينة إسطنبول القديمة، وبنيت في العهد البيزنطي قرب جامع آيا صوفيا حاليا.


وفي حفل الافتتاح، اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) كمال قلجدار أوغلو، أن مدينة إسطنبول ميراث عالمي ينبغي الحفاظ عليه.


وقال قلجدار أوغلو: "إن إسطنبول مدينة قديمة كانت عاصمة لثلاث إمبراطوريات في التاريخ".


وشدد على ضرورة حماية الآثار التاريخية في إسطنبول ونقلها للأجيال القادمة.
من جهته، تحدث رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن عملية الترميم الدقيقة للمعلم التاريخي والسياحي، كما تطرق إلى حملة "150 مشروعا في 150 يوما" لترميم المعالم الأثرية بإسطنبول.


ووعد أكرم إمام أوغلو بأن تشهد المدينة في الأيام القادمة العديد من فعاليات الترميم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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