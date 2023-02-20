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الإثنين، 20-02-2023 10:50 ص

تركيا.. انتشال مسنّ من تحت الأنقاض وهو يدخن سيجارة -فيديو

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الوكيل الإخباري - انتشلت فرق الإنقاذ في هاتاي التركية، على مسن بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمّر الذي ضرب كهرمان مرعش، جنوبي البلاد.

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وتمكن حسين بربر، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، من البقاء حيا لأكثر من أسبوع تحت الأنقاض، ليحقق معجزة جديدة وإشارة حسنة لاستكمال جهود البحث عن ناجين آخرين.


وعثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لبلدية قونية الكبرى، على إشارة الحياة في حطام شقة في شارع سنان في أنطاكيا، بمنطقة سيبرايل بولاية هاتاي.


وبعد ساعات من العمل المضني، أنقذت الفرق التي كانت تحفر نفقا بين الحطام، بربر، وسادت حالة من الفرح بين فرق الإنقاذ والموجودين.

 

حاولت زوجته وابنتها الخروج إلى الصالة من غرفهما للاحتماء من الانهيارات، لكن القدر كان أسرع منهما ووقع السقف وتوفيا تحته في وقتها.

ما توجتكين (60 عاما) وابنه دنيز (25 عاما)، فظلا منتظرين من ينقذهما من تحت الأنقاض، ويجاهدان ليبقيا في حالة يقظة أطول وقت، وبعد مرور 56 ساعة على الزلزال وصلت إليهما فرق الإنقاذ، وانتشلتهما، لتفاجئ بمشهد هو الأغرب، توجتكين يخرج من تحت الأنقاض وفي فمه سيجارة يدخنها.

 

عن هذا الموقف يحكي توجتكين: “قالوا لي أن ألقي السيجارة، لكني لم أفعل”، ويضيف “لا أعرف كم يوما انتظرنا تحت الأنقاض، كيف مضى هذا الوقت؟ كان معي التبغ، وعندما لم يأت أحد لإنقاذي، قمت بالتدخين”.

 

حول قسوة فترة الانتظار يقول: “في فترة من الوقت، كانت هناك أصوات تسأل: “هل يسمع أحد أصواتنا”، فقمنا بالرد، لكن لم يسمعنا أحد. وبعد فترة عندما سمعنا أشخاصًا يهتفون باسم ابني، قمنا بالرد، وفي النهاية سمعونا، وعندما انتشلت من الحطام، كانت السيجارة في يدي، قالوا لي أن ألقيها بعيدًا، لم أفعل ذلك لأنني جئت إلى الحياة بسيجارة”.

 

 

 

سكاي نيوز 

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