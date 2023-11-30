تركيا.. ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة أولوداغ تهاجم المتنزهين - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء فيديو لذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول، ومهاجمة دببة لم تتمكن من السبات المتنزهين في أولوداغ قرب مدينة بورصة.



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وأظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع، الأمر الذي أصابا المواطنين بالصدمة.



فكتب أحد النشطاء: "يبدو الوضع خطير للغاية"، وكتب آخر: "كل الناس جائعون في هذا البلد، فكيف للذئاب ألا تكون جائعة؟". وكتب مدون آخر: "ماذا سوف نرى أكثر من ذلك؟"، بينما قال آخر: "يكفي إلى هذا الحد!".

وهاجمت الدببة، التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام.

لبنان 24