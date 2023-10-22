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الأحد، 22-10-2023 10:48 ص

تظاهر بأنه تمثال لسرقة مركز تجاري في وارسو

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الوكيل الإخباري - قبضت الشرطة في وارسو على رجل بولندي تظاهر بأنه تمثال مخصص لعرض الملابس أمام نافذة أحد المتاجر قبل أن يسرق المجوهرات من مركز التسوق بعد إغلاقه.

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وذكرت الشرطة في بيانها "وقف شاب يبلغ من العمر 22 عاماً جامداً وهو يحمل حقيبة في يده بلا حراك، متظاهراً بأنه  تمثال مخصص لعرض الملابس أمام نافذة متجر. وبهذه الطريقة، أراد تجنب تعرضه للكاميرات".

 

وأضافت الشرطة أن الرجل أقدم على سرقة محل مجوهرات بمجرد إغلاق مركز التسوق.

 

لبنان 24

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