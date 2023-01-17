تعرف على أكثر القوانين غرابة في العالم

الوكيل الإخباري - عادة ما تسن البلدان قوانينها الخاصة للحد من الجريمة والعديد من المخالفات التي يمكن أن يرتكبها مواطنوها، إلا أن بعض البلدان تسن قوانين قد يجدها الكثيرون غريبة وغير منطقية.



فيما يلي مجموعة من أغرب القوانين من جميع أنحاء العالم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:



سحب سيفون المرحاض بعد الساعة 10 مساءً ممنوع في سويسرا

من غير القانوني سحب سيفون المرحاض بعد الساعة 10 مساءً في مبنى سكني في سويسرا حيث تعتبره الحكومة من التلوث الضوضائي. ولا يُسمح للمقيمين بسحب سيفون المرحاض بين الساعة 10 مساءً و 7 صباحاً لأنه قد يزعج جيرانهم.



يُمنع إطلاق الغازات في مكان عام في فلوريدا بعد السعة 6 مساءً

في فلوريدا الأمريكية، يعد إخراج الريح أو الغازات في مكان عام بعد الساعة 6 مساءً أمراً غير قانوني لأنك ستسبب إزعاجاً للآخرين.



يُمنع بناء قلاع رملية على بعض شواطئ إسبانيا

في بعض مناطق إسبانيا، من غير القانوني للأطفال والكبار على حد سواء بناء قلاع رملية على الشواطئ. في عام 2016، صوت مجلس مدينة بينيدورم على حظر القلاع الرملية في شاطئ ليفانتي، وإذا تم القبض عليك وأنت تبنيها، فقد تواجه غرامة تصل إلى أكثر من 150 دولار أمريكي.















يمنع إطلاق الألعاب النارية في النرويج باستثناء ليلة رأس السنة الجديدة

في النرويج، من غير القانوني إطلاق الألعاب النارية باستثناء ليلة رأس السنة الجديدة من الساعة 6 مساءً إلى 3 صباحاً في 1 يناير من كل عام.



تعتبر أي ألعاب نارية يتم إشعالها في أي وقت آخر غير قانونية بموجب القانون النرويجي. هناك أيضاً قوانين صارمة بشأن متى وأين يمكن للجمهور شراء الألعاب النارية في النرويج، ولا يمكن شراؤها إلا في الأيام التي تسبق ليلة رأس السنة الجديدة.



يجب على أصحاب الكلاب أن يمشّوا كلابهم 3 مرات على الأقل في اليوم في تورينو بإيطاليا

يتم تغريم أصحاب الكلاب في تورينو بإيطاليا ما يصل إلى أكثر من 500 دولار إذا لم يمشوا كلابهم ثلاث مرات على الأقل يومياً بموجب قانون من مجلس المدينة.



ويمكن أن تصل الغرامة إلى ما يصل إلى 10000 يورو وقضاء عام في السجن، للأشخاص الذين يثبت عليهم تعذيب حيواناتهم الأليفة أو التخلي عنها.







يمنع بيع الملابس الداخلية النسائية المزركشة في روسيا

يمنع بيع الملابس الداخلية المزركشة في روسيا بموجب اللوائح التي تم إدخالها في عام 2014. وقدم اتحاد جمركي مكون من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان لائحة تتطلب أن تحتوي الملابس على 6٪ قطن على الأقل لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.



يمنع جز العشب يوم الأحد في النرويج

في النرويج، يوم الأحد هو يوم للراحة وبموجب القانون، لا يُسمح لك بالقيام بأي نشاط يُحدث الكثير من الضوضاء، وهذا يشمل جز العشب. إذا اتصل جيرانك بالشرطة احتجاجاً على جزك للعشب يوم الأحد، فقد يطلب منك رجال الشرطة التوقف عن ذلك وإذا رفضت يمكنهم فرض غرامة عليك.







من غير القانوني زيادة الوزن في اليابان

باستثناء مصارعي السومو، سيتم تغريم الناس في اليابان إذا كان محيط الخصر لديهم أكبر من اللازم في محاولة وطنية لتقليص حجم المواطنين.



بموجب قانون “ميتابو”، يتم قياس محيط الخصر للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 74 عاماً وفقاً للحدود التي تحددها الدولة. أولئك الذين يتجاوزون الحدود وهي 85 سنتيمتر للرجال و 89 سنتيمتر للنساء، قد يواجهون غرامات مالية.







من غير القانوني البصق في الأماكن العامة في سنغافورة

في سنغافورة، يعد البصق في الأماكن العامة أمراً غير قانوني. يمكن تغريم من يتم القبض عليهم وهم يبصقون 1000 دولار سنغافوري “757 دولار أمريكي” عن المخالفة الأولى.



إذا تم القبض عليك للمرة الثانية، فيمكن تغريمك حتى 2000 دولار سنغافوري “1514 دولار أمريكي”. للمرة الثالثة، يمكن أن تصل الغرامة إلى 5000 دولار سنغافوري “3786 دولار أمريكي”.

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