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الإثنين، 18-10-2021 10:30 ص

تعليق عمل 60% من أسطول مترو واشنطن بعد خروج قطار عن مساره

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الوكيل الإخباري - أمرت السلطات هيئة النقل بمنطقة واشنطن العاصمة بعدم استخدام ما يقرب من 60 في المئة من أسطول السكك الحديدية اليوم الإثنين بعد أن وجد تحقيق بشأن السلامة عيوبا مشابهة لمشكلة أدت إلى خروج قطار عن مساره في الآونة الأخيرة.

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وقالت شبكة مترو الأنفاق التي تخدم واشنطن العاصمة ومناطق من ماريلاند وفرجينيا إنه بدون هذه العربات "ستشغل نحو 40 قطارا اليوم (الاثنين) وتقدم نمطًا أساسيا للخدمة على جميع خطوط القطارات التي تغادر كل 30 دقيقة تقريبا".

وقد يؤدي هذا الجدول الزمني إلى بعض التأخير الكبير للركاب في ساعة الذروة.

ودفع إلى هذا التعليق تحقيق متواصل يقوم به المجلس الوطني لسلامة النقل بشأن خروج قطار عن مساره في 12 أكتوبر.

 

وقالت لجنة السلامة في قطارات مترو واشنطن إنها أمرت يوم الأحد باستبعاد بعض القطارات من الخدمة في موعد أقصاه الساعة الخامسة من صباح الاثنين (0900 بتوقيت جرينتش) بعد أن أشار المجلس الوطني لسلامة النقل إلى مخاوف بشأن السلامة فيما يتعلق بالتباعد بين العجلات على محاور هذه القطارات.

 

المصدر - البيان 

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