تغريدة لـ 'ماسك' تثير الجدل: ابني توفي بين يدي ولن أرحم أحدا

لم يهدأ الملياردير الأميركي إيلون ماسك منذ استحواذه على تويتر، فتغريداته المثيرة للجدل تتقاطر يوميا كالشتاء على المنصة، لاسيما بعد فتح باب عودة وتفعيل حسابات سابقة كانت ملغاة.



وفي تغريدة جديدة لاقت آلاف الإعجابات، كتب ماسك رداً على أحد المنشورات حول إمكانية إعادة حساب المنظر الأميركي وصاحب نظريات المؤامرة أليكس جونز: "مات طفلي البكر بين ذراعي.. شعرت بنبض قلبه الأخير".

تابع "لا أرحم أي شخص يستخدم موت الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية أو شهرة"، في إشارة إلى تصريحات الرجل بشأن مذبحة وقعت في مدرسة عام 2012 وراح ضحيتها 28 طفلاً.



فقد بدأت القصة عندما تساءل المؤلف الأميركي سام هاريس في تغريدة اليوم الاثنين، عن إمكانية إعادة حساب جونز، ليأتيه الرد مزلزلاً من ماسك.

Alex fucked up with Sandy Hook. He admitted that and apologized. He also got a lot of “conspiracy theories” right. If serial liars like Biden and Trump are allowed on Twitter then Alex Jones should be allowed too. Please reconsider in the interest of real free speech.