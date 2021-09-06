الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

تغير المناخ يقلص أعداد الطيور الجارحة

حكومة الاحتلال تطلب تمديد وقت الرد على التماس بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر

تركيا تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد كورونا إجراءات احترازية جديدة

الطلقات العشوائية.. الموت يطوف شوارع ليبيا

متحورات كورونا على طاولة وزراء صحة العشرين

أزمة الطائرات الست والرهائن تتعقد.. والحل بيد طالبان

أسماء مراكز التطعيم ليوم غد الاثنين

مصر تسجل 343 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن الرئيس الغيني

قانونية الأعيان تناقش اليوم معدّل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

الإثنين، 06-09-2021 05:55 ص

تغير المناخ يقلص أعداد الطيور الجارحة

3663953


الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وحياة الطيور الدولية انخفاض أعداد الطيور الجارحة «الطيور التي تتغذى على الفرائس الحية» على مستوى العالم، بسبب تغير المناخ وفقدان الموائل التي تأكلها.

ووجدت البيانات أن 30٪ من 557 نوعاً من الطيور الجارحة حول العالم تعتبر شبه مهددة أو معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض أو مهددة بشدة، مثل النسر الفلبيني، النسر المقنع، والنسر الذهبي.

وكتب مؤلفو الدراسة في إفريقيا أن أعداد النسور انخفضت بمعدل 95% على مدى الثلاثين عاماً الماضية.

اضافة اعلان


وقال المؤلفون من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة: «الأنشطة البشرية مسؤولة عن التدهور الكارثي وانقراض آلاف الأنواع الحيوانية والنباتية في جميع أنحاء العالم، وهذه الخسارة تحدث بمعدلات غير مسبوقة».


وقال جيراردو سيبالوس، عالم الطيور في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك والمؤلف المشارك للدراسة: إن بعض الأنواع معرضة لخطر الانقراض في مناطق معينة، وفقدان دورها كحيوانات مفترسة في تلك النظم البيئية.


وأضاف «النسر الذهبي هو الطائر الوطني للمكسيك، ولم يتبق لدينا سوى عدد قليل جداً من النسور الذهبية في المكسيك». وقدر عام 2016 بحوالي 100 زوج في البلاد.


ووجدت الدراسة أن من بين الطيور الجارحة المهددة والتي تنشط في الغالب خلال النهار بما في ذلك الصقور والنسور انخفض بنسبة 54%. وينطبق الشيء نفسه على 47% من الطيور الجارحة الليلية المهددة، مثل البوم.


وقال جيف جونسون، عالم الأحياء في جامعة شمال تكساس: هذا يعني أن العوامل التي أدت إلى التراجع لم تُعالج، وأن هذه الأنواع تحتاج إلى اهتمام فوري.


وقال إيفان بويشلي، باحث مشارك في مركز سميثسونيان للطيور المهاجرة إن تغير المناخ والتسمم هما أكبر التهديدات التي تواجهها هذه الطيور.

 

الخليج 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ففلللا

الأمير ويليام يقدم المساعدة لجندي واسرته في الهرب من كابول

فغ5فثقغ

العثور على جثة امرأة إثر انفجار منزل في ظروف غامضة في ألمانيا

لاتالاتالاا

اكبر معمرة في تركيا تتعافى من فيروس كورونا - صورة

image (2)

جثمان الملاك الصغير حائر بين قريتين في ريف مصر

2013-635041230259719466-971_main

رائدان روسيان يسيران في الفضاء لنحو 8 ساعات

medium_2021-09-04-fea7ce5303

وصية الطفلة مارينا قبل وفاتها بأيام ابكت الجميع برسالتها في مصر - صورة

أخبار متعلقة
image

ولادة غوريلا جبلية نادرة

6938834194_b152500b87_o

مسار مقلق لكوكب الأرض بعد تسجيل الشهر الأكثر حراً