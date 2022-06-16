تفاصيل إنقاذ طفل هندي من بئر علق فيها أربعة أيام

الوكيل الإخباري - أنقذت فرق الإغاثة الهندية مساء أول من أمس صبياً أصمَّ وأبكمَ يبلغ عشر سنوات علق داخل بئر لأربعة أيام وسط الهند، على ما أعلنت السلطات الهندية.

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وكان الطفل راهو ساهو سقط الجمعة في بئر ضيقة جداً يبلغ عمقها 24 متراً عندما كان يلعب في جوار بيته الواقع في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.



وغرّد رئيس وزراء الولاية بوبيش باغيل عبر «تويتر»، قائلاً إن الصبي أُخرجَ من البئر سليماً.



وقال رئيس الإدارة المحلية في الهند جيتندرا شوكلا للصحافيين إنّ راهول ساهو «على قيد الحياة، لكنه أصبح نحيلاً»، و«نُقل إلى أحد المستشفيات» في المنطقة المجاورة.



وأضاف: «رُصد ثعبان في البئر، لكن الصبي أظهر شجاعة استثنائية وبقي هادئاً أثناء عملية إنقاذه». واستعانت فرق الإغاثة بآلات تحريك التربة ورافعات، وحفرت نفقاً موازياً للبئر بمساعدة مجموعة من العسكريين.

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