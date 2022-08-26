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الجمعة، 26-08-2022 01:08 م

تفاصيل تدهور الحالة النفسية والصحية لقاتل نيرة أشرف

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر مقربة من أسرة الشاب محمد عادل المتهم في قضية قتل نيرة أشرف ضحية حادث المنصورة، أنه يعاني من اضطرابات نفسية فضلا عن تعرضه لوعكة صحية طوال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر المقربة من أفراد أسرة الشاب أن والدته وشقيقتيه لم يتمكنوا من زيارته داخل محبسه بسجن جمصة العمومي نظرا لقرب انقضاء المهلة القانونية لتقديم النقض بالقاهرة عقب تأييد محكمة جنايات المنصورة حكم إعدامه.

وكانت مدينة المحلة الكبرى شهدت حالة ترقب بين جيران وأقارب أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة انتظارا لإجراءات التقدم بمذكرة النقض بمحكمة القاهرة والتي تعد الأمل الباقي لتخفيف عقوبة الإعدام شنقا.

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صدى البلد

 




 

 


 

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