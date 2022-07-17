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الأحد، 17-07-2022 10:07 ص

تقرير : نفوق مليون دجاجة كل أسبوع في بريطانيا .. ما السبب؟

مزارع-الدواجن-دواجن-طيور


الوكيل الإخباري-كشف تقرير حديث صادم، عن أن أكثر من مليون دجاجة تموت بلا داع كل أسبوع ببريطانيا، قبل أن تصل إلى وزن ذبحها بسبب سرعة نموها.

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وذكر تحليل للأرقام الحكومية في بريطانيا أجرته مؤسسة Open Cages"" الخيرية لرعاية الحيوان، أنه يتم نفوق حوالي 64 مليون دجاجة قبل أوانها كل عام في المملكة المتحدة.


وقال كريس باكهام، المذيع والمحافظ على البيئة: “أعتقد أن المستهلكين سيشعرون بالاشمئزاز عند معرفتهم بأن مليونًا من هذه الطيور يموتون كل أسبوع من أجل الحفاظ على سعر منخفض لثمن الدجاج، حسب صحيفة ”جارديان" البريطانية.


وأضاف أن البؤس الذي تواجهه هذه الطيور على أساس يومي سيثير غضب حتى أكثر الناس المتحمسين لأكل لحومها، لأنه لا يخدم أي غرض سوى إرضاء أرباح المتاجر الكبرى.


ويقول نشطاء رعاية الحيوان إن معدلات الوفيات يمكن أن تنخفض بشكل كبير من خلال معايير رعاية أفضل، داعين تجار التجزئة إلى دعم التخلص التدريجي من السلالات سريعة النمو التي تموت بسرعة.


وذكر خبراء الرفاهية أن الدجاج الحديث يتم تربيته وراثيًا لينمو بسرعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية. 


وأظهرت الأبحاث أن الدجاج سريع النمو الذي يصل إلى وزنه القاتل في 35 يومًا فقط يمكن أن يكون لديه معدل وفيات أعلى مقارنة بالسلالات التي تنمو ببطء.


صدى البلد

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