تمساحٌ يثير الجدل بين ليبيا والسعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا فيديو التمساح الذي صوّره شخص من سيارته ليلاً ، زاعمة أنه ظهر في شوارع العاصمة طرابلس.
وعلّق العديد من الليبيين على هذا المشهد بالقول "ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس".
لكن الفيديو لم يُصوّر في ليبيا على الإطلاق، إذ كان قد تم نشره في تشرين الثاني الماضي، بعدما شوهد التمساح في شوارع القطيف إثر خروجه من حديقة حيوانات مجاورة.
شاهد.. تمساح يتجول في شوارع #القطيف #السعودية pic.twitter.com/LTL4nskWZ6— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 7, 2023
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