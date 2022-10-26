ثعبان ضخم يبتلع سيدة بالكامل في إندونيسيا - صور

الوكيل الإخباري - خرجت سيدة ولكنها لم تعد إلى منزلها، لم تهرب أو تسافر بعيدًا ولكنها كانت وجبة غداء لـ ثعبان ضخم، فقد أكل الثعبان الذي يبلغ طوله 22 قدمًا السيدة في إندونيسيا، بعد ذهابها إلى الغابة لجمع المطاط.





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واختفت الجهراء (54 عاما) يوم الجمعة في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية.



أرسل السكان المحليون مجموعات بحث وبعد يومين وجدوا ثعبانًا ضخمًا في غابة بمعدة منتفخة، وعندما فتحوها وجدوا جسدها بالداخل.



قال أنطو، رئيس قرية جارا، "إن الثعبان قتلها على الأرجح باستخدام جسده لخنقها"، وبعد أن قتل السكان الثعبان وشرحوا بطنه. اندهش الجميع. حيث اتضح أن المرأة التي كنا نبحث عنها كانت في معدة الثعبان.



يذكر أن إندونيسيا لديها عدد كبير من الثعابين الشبكية العملاقة، مثل الذي أكل الجهراء، وتعيش في غابات نائية وتتغدى على الحيوانات البرية وأحيانًا البشر.









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