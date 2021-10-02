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السبت، 02-10-2021 08:59 ص

جدة هندية تمارس ببراعة رياضة مبارزة محلية في الهند - فيديو

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الوكيل الإخباري - تجنبت الجدة ميناكشي البالغة من العمر 78 عاما حركة ببراعة قصب الخيزران التي يستخدمها ابنها في رياضة فنون الدفاع عن النفس "كالاري" في الهند.

تحاول ميناكشي الحفاظ على هذا التراث الرياضي الهندي من خلال ممارستها ببراعة لمختلف الحركات بهدف نقلها إلى أحفادها فيما بعد. يُعتقد أن رياضة كالاري تعد أقدم فنون الدفاع عن النفس في الهند.

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الجدة التي تعيش في ولاية كيرالا في جنوب الهند تعد مرجعا لهذه الرياضة التي تعرف كذلك باسم كلاريباياتو في الهند.


ولا تضيع ميناكشي فرصة واحدة لتشجيع الفتيات على ممارستها أيضا.


وتظهر  الصورة التي تم التقاطها في 14 سبتمبر 2021 الأم ميناكشي (اليمين) مع ابنها ساجيف كومار، ممارسين ومعلمين لـ "كالاريباياتو"، وفي يدها عصا من الخيزران .


وكانت الجدة القوة الدافعة في إحياء kalaripayattu بولاية كيرالا جنوبي الهند، سواء كممارسة قديما أو في تشجيع الفتيات على تعلمها. 

 

 

المصدر - البيان 

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