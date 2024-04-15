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الإثنين، 15-04-2024 09:14 ص

جريمة تهزّ أمريكا.. شحنت أيدي ورؤوس وأقدام بشرية لبيعها!

بعد-أن-أمضى-ليلة-في-ثلاجة-الموتى..-رجل-يعود-للحياة


الوكيل الإخباري - اعترفت زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية بأنها شحنت أجزاء بشرية مسروقة، بما في ذلك أيدي وأقدام ورؤوس، إلى مشترين بين الولايات، وفقا لسجلات المحكمة.

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وأعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون العام الماضي التهم الموجهة إلى دينيس وزوجها سيدريك و5 أشخاص آخرين في مؤامرة مزعومة، تورطت خلالها شبكة من الأشخاص في أنحاء البلاد، في شراء وبيع رفات بشرية مسروقة من جامعة هارفارد ومشرحة في أركنسو.

 

وزعم ممثلو الادعاء أن دينيس تفاوضت في مبيعات عبر الإنترنت لعدد من الأعضاء تضمنت 24 يدا وقدمين و9 أعمدة فقارية وأجزاء من جماجم و5 وجوه بشرية تم تشريحها ورأسين تم تشريحهما.

وقالت السلطات الامريكية إن أجزاء الجثث المعدة للتشريح التي تم التبرع بها للكلية أخذت خلال الفترة بين 2018 وأوائل 2023 بدون علم أو تصريح من الكلية.

وينتظر رجل بنسلفانيا، جيريمي بولي المقيم في طومسون، الحكم بعد اعترافه بالذنب العام الماضي في التآمر والنقل بين الولايات للأجزاء المسروقة.

 

 

سكاي نيوز 

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