حادثة غريبة.. عقرب يلدغ امرأة خلال رحلة طيران في الهند

الوكيل الإخباري - قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.



ووصفت الشركة في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".

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وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.



وعولجت المرأة في المستشفى ثم غادرت لاحقا دون مشاكل.

سكاي نيوز