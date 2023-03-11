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السبت، 11-03-2023 11:02 ص

حادث مروع.. شاهد قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات كاميرا مراقبة لحظات صادمة لـ اصطدام قطار بـ حافلة مدرسية ، مما أسفر عن مقتل طفلين ، في ولاية بارانا جنوب البرازيل يوم الخميس.

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كانت الحافلة تقل 25 طالبًا وثلاثة معلمين مع جمعية أولياء أمور وأصدقاء المعاقين عندما اصطدم القطار بها عند تقاطع طرق جنوب مدينة جنديا سو سول.

 

كما أصيب خمسة طلاب ومعلم واحد ، بحسب إدارة الإطفاء في جنديا دو سول، بينما تم الإعلان عن وفاة فتاتين ، 11 و 15 سنة ، في مكان الحادث، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.


وأظهرت اللقطات سيارة على الجانب الآخر من المسار تقترب من الحافلة عند التقاطع مع اقتراب القطار من المنطقة، ثم شوهدت الحافلة وهي تمر فوق المسار عندما اصطدم القطار بها.


أدى تأثير التحطم إلى إخراج أربعة أشخاص على الأقل من الحافلة وتركهم مستلقين بالقرب من جانب القضبان، وشوهد أحد الضحايا وهو يقف ويخطو بضع خطوات قبل أن يسقط على الأرض من الألم.

 

 

 

قناة الرشيد الفضائية 

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