الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 11:45 ص

حبة فراولة عملاقة تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية - صورة

5e63ef30421aa93f1e45b5d6


الوكيل الإخباري - دخلت حبة فراولة عملاقة أنتجها مزارع بريطاني يدعى “أربييل شاهي”، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما وصل وزنها ل289 غراماً لتكون أضخم حبة فراولة في العالم.

اضافة اعلان

وقال المزارع البريطاني إنّ حبّة الفراولة نمت في شركة الفراولة العائلية الخاصة به في الفترة ما بين أواخر يناير وأوائل فبراير، وأشار إلى أنّها نمت ببطء لمدة 45 يوماً منذ إزهارها.

وفسر المزارع البريطاني النمو الضخم لهذه الحبة بالجو المعتدل الذي نمت فيه، وقال إنّ المحصول شهد نمو 4 حبات ضخمة كانت أقل وزناً منها بقليل.

يذكر أن حبة الفراولة العملاقة حطمت الرقم القياسي السابق المسجل باسم المزارع الياباني “كوجي ناكاوا”، الذي أنتج حبة فروالة في العام 2015 بوزن 250 غرام.

 




البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-470935038-1200x799

السعودية.. عريس يخلع عروسه ويستعيد المهر بعد أن حظرته على 'واتساب'

757f987a-b505-4979-a237-0c06849b0ceb_16x9_1200x676

مقيم مصري في السعودية يرفض 700 ألف ريال وسيارة كتعويض -فيديو

4c0d4cd4-aaf5-4ef3-999d-a71a3bf3bb27_16x9_1200x676

مصور سعودي: خطأ من غوغل ماب وراء فوزي بهذه الجائزة

image (1)

شاهد..رجل يحمي سيارته من اصطدامها بشاحنة ضخمة بطريقة مرعبة في روسيا

4d2df3a4dc14f664b0bb2f6a3921bdbfb

أمريكا ..امرأة تتحدى سمكة تونة وزنها 800 رطل - فيديو

mother-5-155

طرق تخفف عنكِ أعباء الأمومة

أخبار متعلقة
c89ad4b8d061dfb3ee304bcb724edd33

تركيا.. إعداد أطول ساندويش شاورما في العالم - صور

image (1)

أصغر معلم يوغا في العالم يعيش في دبي - صور