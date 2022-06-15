حقائق غريبة عن البصل

الوكيل الإخباري - معلومات كثيرة ومتعددة قد لا نعرفها عن البصل، هل تعلم أين ينمو وكيف يمكن تخزينه؟ خلال السطور القادمة مجموعة من الحقائق عن البصل.

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معلومات عن البصل



ينمو البصل البري في كل قارة تقريبًا ونظرًا لأن البصل هو إحدى الخضروات القليلة التي يمكن تخزينها بسهولة لفصل الشتاء ، فقد نمت شعبيتها في جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب معها.



البصل موجود منذ العصر البرونزي! يعود أقدم محصول البصل المعروف إلى حوالي 5000 قبل الميلاد ، أي منذ أكثر من 7000 عام!



المركبات الكبريتية الموجودة في البصل تسبب البكاء عند تقطيعه ولتقليل البكاء ، برد البصل وقطع حتى نهاية جذر البصل أخيرًا أو ربما لديك خدعة أفضل .



يوجد أقل من 1000 مزارع بصل في الولايات المتحدة، هذا رقم منخفض جدًا إجمالاً، يُزرع حوالي 125000 فدان من البصل في الولايات المتحدة كل عام.



كان قدماء المصريين يعبدون البصل لقد اعتقدوا أن شكلها الكروي وحلقاتها متحدة المركز ترمز إلى الخلود،كانوا يغطون قبور حكامهم بصور البصل ولعب البصل دورًا حيويًا في طقوس الدفن، كانوا يعتقدون أن البصل سيساعد الموتى على النجاح في الآخرة.



في أحد القوافي الإنجليزية القديمة، كان يُعتقد أن سمك قشرة البصل يساعد في توقع شدة الشتاء القادم، تعني الجلود الرقيقة أن شتاءً معتدلًا قادم بينما تشير الجلود السميكة إلى شتاء قاسٍ قادم.

يساعد تناول البقدونس على التخلص من رائحة البصل المزعجة.

تم ذكر البصل في الكتاب المقدس كأحد الأطعمة التي أكلها البشر وقتها.

أخذ الرومان البصل إلى أوروبا عندما شقوا طريقهم عبر القارة وجلب الحجاج البصل إلى الولايات المتحدة عندما وصلوا إلى ماي فلاور.



استخدم البصل لسنوات عديدة للمساعدة في التخلص من السعال والحمى عن طريق وضع طبقة من البصل المقطّع والمطبوخ على صدرك ولف نفسك في بطانيات دافئة.



قبل أن كانت تعرف باسم التفاحة الكبيرة، كانت مدينة نيويورك تسمى البصل الكبير لأنها كانت مكانًا يمكنك فيه تقشير طبقة تلو الأخرى دون الوصول إلى اللب.

يسرد كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية أكبر بصل نمت على الإطلاق بوزن ضخم يبلغ 10 أرطال 14 أونصة من البصل!



فوائد البصل



يعتبر البصل من الأطعمة القوية التي تعمل على محاربة كثير من الأمراض، خاصة المتعلقة بالخلايا السرطانية والأورام الخبيثة، لاحتوائه على مركب الكبريت العضوي الذي يقلل تجمع الخلايا السرطانية في الجسم خاصة سرطان القولون والأمعاء.



في حالة رغبتك في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة من الصيام، يمكنك الاعتماد على تناول البصل على وجبة الإفطار إذ يعمل على حماية الشعر من التلف، كما أنه يحافظ على نضارة البشرة من الشوائب كما أنه يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.



كما أنه يحتوي على فيتامين ج المفيد لصحة البشرة والشعر، لذلك لا تتردد في تناوله على وجبة الإفطار من خلال إدخاله في كثير من الوصفات الصحية واللذيذة.

البصل من الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج، المهمين لتقوية البصر وصحة العين، من خلال منعها من الضمور نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام التلفاز أو الكمبيوتر والهاتف المضرين لصحة العين.



أنواع البصل



البصل اللؤلؤي عبارة عن بصل أبيض صغير ذو نكهة حلوة وخفيفة.

يتم استخدامها لصنع مخلل البصل والمذاق والشوربة واليخنات.



بصل برمودا هو بصل كبير ذو نكهة خفيفة وقشرة سميكة.



البصل المصري له نكهة قوية جدا. يؤكل كل من المصباح والجزء العلوي.



البصل الأخضر عبارة عن بصل صغير ذو نكهة خفيفة. يستخدم البصل الأخضر - كل من البصيلات والقمم - في السلطات ، والغطس ، ويؤكل بمفرده.

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