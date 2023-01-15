سقوط مروع للاعبة سيرك من ارتفاع تجاوز 5 أمتار في المكسيك - فيديو

الوكيل الإخباري - واقعة مأساوية شهدها، سيرك فى مدينة تامبيكو شرقى المكسيك، بسقوط اللاعبة ميا جونزاليس سوتو، من طوق كانت تتعلق به، لتطير فى الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.

اضافة اعلان



المشهد المأساوى الذى حبس أنفاس المشاهدين، أظهر سقوط اللاعبة من ارتفاع أكثر من 5 أمتار، فى أثناء تقديمها فقرة استعراضية.



اللاعبة ارتطمت بالأرض بقوة، وسط صيحات الذعر من الحضور، واستلقت على الأرض بلا حراك، ما دفع مسؤولو السيرك، لإطفاء الأنوار بينما هرع زملاؤها لتفقدها.



ونقل مسؤولو السيرك اللاعبة إلى مستشفى فى تامبيكو، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، وغادرت المستشفى لاحقا.



وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى استئناف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة.



Tampico, Tamaulipas, Mexico. A circus acrobat fell from a height of more than 5 meters. The girl did not have any fracture. ~13.01.2023Tampico, Tamaulipas, Mexico. A circus acrobat fell from a height of more than 5 meters. The girl did not have any fracture. pic.twitter.com/R2hFkYUt1C January 14, 2023

العربية