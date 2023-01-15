الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 11:26 ص

سقوط مروع للاعبة سيرك من ارتفاع تجاوز 5 أمتار في المكسيك - فيديو

Circus24


الوكيل الإخباري - واقعة مأساوية شهدها، سيرك فى مدينة تامبيكو شرقى المكسيك، بسقوط اللاعبة ميا جونزاليس سوتو، من طوق كانت تتعلق به، لتطير فى الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.

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المشهد المأساوى الذى حبس أنفاس المشاهدين، أظهر سقوط اللاعبة من ارتفاع أكثر من 5 أمتار، فى أثناء تقديمها فقرة استعراضية.


اللاعبة ارتطمت بالأرض بقوة، وسط صيحات الذعر من الحضور، واستلقت على الأرض بلا حراك، ما دفع مسؤولو السيرك، لإطفاء الأنوار بينما هرع زملاؤها لتفقدها.


ونقل مسؤولو السيرك اللاعبة إلى مستشفى فى تامبيكو، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، وغادرت المستشفى لاحقا.


وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى استئناف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة.

 

 

  

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