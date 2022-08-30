خبراء يكشفون لون الشعر الأكثر رواجاً في خريف 2022

الوكيل الإخباري-تماماً كما هو الحال مع موضة الأزياء، تتغير ألوان الشعر وقصّاته مع كل موسم جديد. ففي الخريف الماضي، هيمن كل من اللونين الأحمر النحاسي والموكا على اتجاهات ألوان الشعر، بينما يتوقع خبراء الموضة أنه لخريف 2022 سيكون لون الكرز بالشوكولاتة هو الأكثر رواجاً.



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يتميّز لون الكرز بالشوكولاتة بأنه يناسب الشعر الأحمر والنحاسي في الوقت عينه، إلا أنه لا يتطلب رعاية مكثفة مثل هاتين الدرجتين، لذا يدوم أكثر ويعطي الشعر لماعية فريدة من نوعها.



وفي حين أنه قد يستمر في الشعر لمدة تصل إلى ثلاثة شهور، لا يتأكسد لون الكرز بالشوكولاتة ولا تتغير درجته بسهولة في الشعر لذا يظلّ مظهره غنياً ومفعماً بالحياة.



لصاحبات الشعر ذات القاعدة الداكنة واللواتي قررن تجربة لون الكرز بالشوكولاتة، سيتوقعن الحصول على خصلات لامعة من اللون الأحمر البنفسجي لإطلالة خريفية دافئة وجذابة.



أما للحفاظ على اللون ثابتاً لمدة أطول، فينصح الخبراء باستخدام شامبو وبلسم يعملان على ترسيب اللونين الأحمر والأسود.

لبنان24