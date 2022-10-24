خروج طائرة عن المدرج أثناء هبوطها في مطار بالفلبين -فيديو

الوكيل الإخباري - قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن رحلتها "كيه إي 631" وعلى متنها 173 شخصاً، تعرضت لحادث خروج عن المدرج، أثناء هبوطها في مطار ماكتان سيبو الدولي في الفلبين في اليوم السابق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الخطوط الجوية الكورية أعربت عن أسفها "العميق" للحادث؛ لأنها تعطي الأولوية دائماً للسلامة في جميع عملياتها.

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وقال رئيس الشركة وو كي-هونج في بيان: "سيتم إجراء تحقيق شامل مع سلطات الطيران المحلية والسلطات الكورية لتحديد سبب هذا الحادث".



وذكر البيان أن الركاب تم نقلهم إلى ثلاثة فنادق محلية ويجري ترتيب رحلة بديلة.



وحاولت الطائرة "إيه 330-300" الهبوط مرتين في طقس سيئ وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج مساء الأحد.

تجاوزت طائرة تابعة للخطوط الكورية المدرج أثناء هبوطها في الفلبين، ونجاة جميع ركابها البالغ عددهم 173 شخصًا دون إصابات خطيرة. pic.twitter.com/b71Jrl73HT October 24, 2022

البيان

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