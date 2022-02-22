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الثلاثاء، 22-02-2022 09:55 ص

خطف نفسه لسرقة 50 مليون ليرة سورية من والده

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السورية عن توقيف مواطن أقدم على تلفيق حادثة خطفه، لسرقة مبلغ 50 مليون ليرة سورية.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية السورية: "ادعى مواطن إلى مركز شرطة ضاحية 8 مارس في ناحية صحنايا بريف دمشق اختطاف ولده بعد خروجه من عمله واتصاله مع ذويه وإعلامهم أنه مخطوف من قبل عصابة مسلحة، سيتواصلون معهم من أجل طلب فدية".

 

وأضاف البيان: "وبعد إبلاغه (الابن) من قبل ذويه أنهم قدموا بلاغ بذلك، عاد في اليوم التالي من تلقاء نفسه وادعى أن عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص مسلحين ببنادق حربية قاموا باختطافه إلى مكان مجهول على طريق المطار وتعذيبه وسلبه مبلغ 600 ألف ليرة سورية وإجباره على بيع آلة صناعية عائدة لوالده بقيمة خمسين مليون ليرة سورية بعد تركه في اليوم الثاني على طريق المطار".

 

وأشارت الداخلية إلى أنه "من خلال التدقيق بإفادة المخطوف ومواجهته بالأدلة، اعترف أن حادثة الخطف ملفقة وغايتها سرقة قيمة الآلة الصناعية العائدة لوالده، فتم توقيفه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولا".

 

البيان 

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