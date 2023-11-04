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السبت، 04-11-2023 01:29 م

خطوات تجعل طفلك يتمتع بشخصية قيادية

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الوكيل الإخباري - تعزيز الصفات القيادية لدى طفلك تزيد من ثقته و تطوره على المستوى الشخصي والإجتماعي، وفي المستقبل تساعد على تطوره مهنياً، والتفوق في مختلف مجالات الحياة، كما أن هذه الصفات تجعل من الطفل شخصاً يمكن للآخرين الوثوق به والاعتماد عليه، خاصة في الأزمات.

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كيف تجعل طفلك شخصا قياديا؟

كن قدوة
أفضل طريقة لغرس الصفات القيادية في طفلك هي إظهارها بنفسك، فإظهار صفات مثل المسؤولية والتعاطف والتواصل الفعال، وإظهار لهم كيفية التعامل مع التحديات واتخاذ القرارات، من خلال مشاهدة مهاراتك القيادية أثناء العمل، سوف تغرس في طفلك هذه السلوكيات.

 

تشجيعهم
عليك أن تشجع طفلك على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات المناسبة لعمره، والسماح له بحل المشكلات واتخاذ الخيارات يساعد في بناء مهارات اتخاذ القرار، وهذا يعلمه أيضا أن يتحمل نتيجة أفعاله.

 

الاهتمام بمهارات التواصل
التواصل الفعال هو مهارة قيادية حاسمة، يجب أن يكون الطفل قادرا بالتعبير عن أفكاره بشكل صحيح، ويمتلك مفردات لغوية متنوعة ويدرك كيفية استخدام لغة جسده لإقناع الآخرين بأفكاره

 

العمل الجماعي
عليك أن تشجع طفلك على المشاركة في الأنشطة الجماعية، سواء كان ذلك في الرياضة أو المشاريع المدرسية أو الأنشطة الأخرى،  وكيفية العمل مع شخصيات متنوعة وفهم أهمية العمل الجماعي والتعاون.

توفير الفرص لاتخاذ القرار
امنح طفلك الفرص لاتخاذ الخيارات والقرارات، فيمكنك إشراكهم في التخطيط للأنشطة العائلية أو اسمح لهم باختيار هواياتهم الخاصة.

 

لبنان 24

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