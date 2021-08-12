خطوات لإصلاح الباركيه وإزالة الخدوش منه بسهولة

الوكيل الإخباري - مع مرور االوقت، يترك الزمن آثاراً كثيرة على الأشياء التي نستخدمها، ولاسيما على أثاث المنزل الخشبي الذي يتعرض للتآكل، وبالأخص للخدوش، وهذه المشكلة الأكثر شيوعاً ولكن من الممكن إخفاء الخدوش على الخشب بطرق بسيطة وإقتصادية للغاية، تحافظ على جودة أثاث منزلك، وتعيد له رونقه، وتصونه من بعض المؤثرات الخارجية بحرفية كبيرة.

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الحيل الآتية لإخفاء الخدوش على الأثاث الخشبي بسهولة :

- الشمع:

إن إزالة العلامات والبقع على الخشب ليست سهلة دائماً. لذا من ضمن الحيل الأكثر أماناً وفعالية في التخلص من الخدوش على الأثاث الخشبي، هي الشمع أو بمعنى أدق شمع العسل الذي يعتبر مادة قوية ومرنة يمكنها أن تساعدك في تغطية الخدوش والشقوق الخشبية بسهولة كالآتي:

• أفركي الأثاث الخشبي الذي به خدوش بالشمع.

• يمكنك أيضاً استخدام الشمع الصلب لملء المساحات المخدوشة في الخشب.

• عقب الانتهاء، قومي بتلميع الخشب المعالج بالشمع بواسطة قطعة إسفنجية أو قطعة من القماش وستدهشك النتيجة.

- القهوة وزيت نباتي

للعناية المثالية بأثاثك الخشبي وتغطية خدوشه العميقة، اتبعي هذه الطريقة:

• المكونات: ملعقة صغيرة من البن المطحون وملعقتان صغيرتان من زيت نباتي.

• أخلطي المكونين سوياً حتى تحصلي على مزيج لين.

• ضعي الخليط على قطعة قماش مبللة قليلاً، ثم مرريها برفق على الخشب المخدوش.

• ـتركي الخليط فوق الخشب ليتفاعل لمدة 3 ساعات على الأقل.

• بعد انتهاء المدة المذكورة، قومي بتنظيف الأثاث بإستخدام منتج التلميع المعتاد المفضل لديك لإستعادة تألق ولمعان الخشب.

- معجون الأسنان والزيت النباتي

تعد حيلة خلط معجون الأسنان بزيت نباني من أكثر الوسائل المفيدة التي تساعدك على إخفاء الخدوش الموجودة على أثاث منزلك بشكل فعّال كالآتي:

• امزجي القليل من معجون الأسنان مع زيت نباتي، ثم افركيه على الخدوش والعلامات على الخشب.

• اتركي هذا الخليط يعمل حتى يجف تماماً، وأزيلي الفائض بقطعة قماش مبللة قليلاً.

- مكواة الملابس

بالتأكيد أنتِ مندهشة الآن من قراءة ان مكواة الملابس يمكنها أن تساعدك في إخفاء خدوش اثاث منزلك، فكيف ذلك؟

• ستحتاجين إلى ترطيب قطعة من القماش قليلاً، ووضعها على مكان الخدش الذي ترغبين في إخفائه.

• في الوقت نفسه، قومي بتسخين المكواة حتى تصل إلى درجة حرارة قريبة من الحد الأقصى.

• بعد ذلك مرري المكواة الساخنة فوق قطعة القماش المبللة قليلاً، بحركات دائرية لمدة 10 ثوانِ تقريباً.

• كرري العملية بترطيب القماش وتمرير المكواة فوقه.

ما هو تأثير هذه الخدعة؟

• إن الرطوبة والحرارة سوف تضخّمان الخشب، ما يساعد على إصلاح الخدوش من الأسفل إلى الأعلى. يعتمد نجاح هذه الحيلة بشكل أساسي على عمق الخدوش.

- الفازلين

إذا لاحظتِ أن أثاث المنزل الخشبي مخدوش، فقد يكون الفازلين هو الحل الذي تحتاجينه هو مكون يساعدك في إستعادة رونق وجمال الأثاث الخشبي، وذلك بالطريقة الآتية:

• ضعي طبقة من مستحضر الفازلين على الخدوش المراد معالجتها، وأتركيه فوقها لأطول فترة ممكنة ليتفاعل معها.

• بعد ذلك قومي بتنظيف الأثاث بقطعة قماش لإزالة بقايا الفازلين.

المصدر - الفن