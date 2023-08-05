السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

أمطار غزيرة وسيول في شوارع هذه الدولة العربية- فيديو

العيسوي يرعى احتفالية "شكرا سيدنا" بمخيم حطين بلواء الرصيفة

ليلة حب ووفاء للراحل النمري في مهرجان جرش

مدعوون لإشغال وظيفة معلم في وزارة التربية - أسماء

العقبة الخاصة تطلق البرنامج التدريبي "سياسي المستقبل"

تعميم حكومي الى كافة محافظات المملكة اليوم السبت

والدة المحافظ فراس ابو الغنم في ذمة الله

الأمير فيصل يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

نقيب المقاولين: العلاقة مع وزارة الاشغال في أسوأ أوضاعها وما تقوم به مستهجن

السبت، 05-08-2023 05:18 م

دب يثير حالة من الهلع بين المسافرين على متن طائرة في دبي!

64ce53994236047e78608fd8


الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق تأخير دب رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

وأظهر الفيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

اضافة اعلان

 

في غضون ذلك، أصدرت الخطوط الجوية العراقية، أمس الجمعة، اعتذارا إثر تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.

ونشرت الخطوط الجوية بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبا أيضا.

 

وقالت الشركة، إن إجراءات شحن الدب "جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".

وبينت أن الدب "خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقبه إلى خارج الطائرة".

وأكدت الشركة على استئناف الرحلة "بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، دون أضرار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2222222222222222222222222222

قتل زوجته وممرضة.. فلوريدا تعدم سفاحها

istock-1154035422-1024x683

لماذا تطالب اليونسكو بحظر عالمي للهواتف الذكية في المدارس؟

Sixfinger_threadfin_school

صورة لا توصف من الإسكندرية.. أسماك دفنت رأسها بالرمل وماتت

IMG_20200831_130552

مصرع طفل داخل مصعد.. حقيقة فيديو متداول في مصر

1083a7139ce07d7fca74d4448d0c3248a30db648-2

مكونات طبيعية فعالة في تنظيف وتعقيم حوض الجلي في المطبخ

173-002433-water-poisoning-america-death_700x400

جرعة ماء 'زائدة' تقتل امرأة في امريكا

أخبار متعلقة
1488448

دب يقتحم أحد المنازل في أميركا... هذا ما حصل