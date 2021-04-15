الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 01:14 م

دب يقتحم إحدى المدارس في جزيرة سخالين الروسية

دب


الوكيل الإخباري - أكد نائب مدير وكالة الغابات والصيد في منطقة سخالين دانيلا دوداريف، اليوم الخميس، أن دبا اقتحم مدرسة في قرية سخالين مثيرا الذعر بين السكان.

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وقال دوداريف: "ظهر هذا الدب في المدرسة يوم الاثنين.. لذا أبقينا الغابات تحت المراقبة والسيطرة. لكنه اختفى منذ ذلك الحين وظهر الدب صباح اليوم. يقوم خبراء الصيد بتعقبه".


وأضاف دوداريف: " في حال ظهر الدب مرة أخرى في القرية، سنضطر إلى اتخاذ قرار إطلاق النار عليه، لأنه يمثل تهديدًا".


ووثقت كاميرات المراقبة يوم الاثنين الماضي، اقتحام الدب المدرسة في قرية شيبونينو الواقعة في الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة ساخالين حيث قام أحد رجال الأمن في المبنى بإخافته.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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