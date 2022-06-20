دراسة توضح تأثير لون السيارة في قيمتها عند البيع

الوكيل الإخباري-كشفت دراسة أجراها موقع التحليلات في مجال أسواق السيارات العالمية "إي سي كارز"، عن مدى تأثير لون السيارة في سعرها عند إعادة بيعها، وشملت الدراسة ألف عملية بيع سيارات مستعملة على مدى 3 سنوات.

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وأكدت الدراسة أن عملية بيع السيارات المستعملة، يؤثر فيها لون السيارة بشكل واضح؛ فكانت هناك ألوان محددة يفضلها العملاء أكثر من غيرها.



ويتضح من خلال الدراسة الأمريكية، أن أكثر الألوان التي تسهم في الحفاظ على سعر السيارة عند إعادة بيعها هو اللون الأصفر؛ مشيرة إلى أن السيارات المستعملة في العالم عادة تفقد 15% من قيمتها بسبب اللون في أغلب الأسواق العالمية؛ إلا أن السيارات ذات اللون الأصفر لا تفقد أكثر من 10.5%.



وفي المركز الثاني جاء اللون البرتقالي، وهو اللون الذي يفقد قيمة أقل خاصة في أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية بنحو 10.7%، وفي المركز الثالث اللون الأرجواني بنسبة 13.9%، وفي المركزين الرابع والخامس جاءت أربعة ألوان هي الأحمر والأخضر والأزرق والرمادي؛ حيث إنها تفقد من قيمتها 14%.



وأشارت الدراسة إلى أنها أجريت في السوق الأمريكي بشكل خاص؛ إلا أن المؤشرات تتطابق إلى حد كبير مع أسواق السيارات التي تتشابه مع السوق الأمريكي.



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