الأربعاء 17-05-2023
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الأربعاء، 17-05-2023 08:21 ص

رجل شهم ينقذ 10 عائلات من حريق محقق في احدى الدول - فيديو

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الوكيل الإخباري - في موقف بطولي ، أنقذ رجل عائلة مكونة من 10 عوائل من حريق محقق في منزلهم بعد تنبيهه لهم بوجود نيران تخرج من المنزل.

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وأبان الفيديو ملاحظة الرجل للنيران ، ليقرر على الفور النزول من سيارته ودق الجرس ومناداة أهل المنزل حتى ينتبهوا إلى الحريق ويتمكنوا من إخماده دون أن يصاب أحد من أفراده بأذى.

 

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل وتصرف الرجل الذي وصفوه بالشهم .

  

 

 

صدى 

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