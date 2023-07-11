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الثلاثاء، 11-07-2023 11:32 ص

رحلة طيران تغير مسارها بسبب مسافر رفض وجبته في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أجبرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية على تغيير مسار رحلتها بسبب مسافر رفض بغضب وشدة وجبة الطعام التي جرى تقديمها له.

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وكانت الطائرة متوجهة من مطار هيوستن بولاية تكساس الأميركية إلى العاصمة الهولندية، أمستردام، يوم الأحد الماضي، عندما أبدى مسافر على درجة الأعمال غضبه من عدم توفر وجبة الطعام التي طلبها واستبدالها بأخرى.

 

وحصلت الحادثة عقب ساعتين من إقلاع الطائرة في هيوستن، حيث كانت متواجدة في المجال الجوي  لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

ونشرت شركة "XJonNYC" المطلعة في مجال الطيران تغريدة قالت فيها إن طاقم الطائرة أبلغ عن وجود مسافر  يشكل تهديدا من المستوى الأولى، والذي يعد أدنى مستوى من التهديدات.

 

وذكرت في تغريدة أخرى أن ذلك المسافر كان غاضبا من عدم حصوله على الوجبة التي أرادها.

بدورها، أوضحت شركة الطيران الأميركية أن "رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولي (بشيكاغو) وهبطت بسلام بعد إزعاج الركاب".

وتابع البيان: "سلطات إنفاذ القانون تواجدت عند بوابة الطائرة حيث اصطحبت الراكب إلى خارجها قبل مواصلة الرحلة إلى أمستردام".

ووفقا لموقع "فلايت رادر 24"، فقد تأخرت الطائرة ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات من موعد وصولها المقرر ، حيث هبطت حوالي الساعة 12:30 مساء بالتوقيت أمستردام، علما أن مدة الرحلة في الأحوال العادية هي تسع ساعات و 30 دقيقة.

 

لبنان 24

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