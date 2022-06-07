رسائل تكشف عن مرض يخيف هتلر

الوكيل الإخباري-كشف الدكتور كارل أوتو فون إيكين، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة في رسائله، أن هتلر كان يخاف من فقدان صوته.



ونشرت صحيفة NZZ am Sonntag مقتطفات من رسالة الدكتور الألماني الشهير كارل أوتو فون إيكين، أخصائي امراض الأنف والأذن والحنجرة المرسلة إلى ابنة عمه ماري ستينبيرغ، التي يحتفظ بها أحد أحفاد حفيد طبيب هتلر المقيم في سويسرا مع رسائل أخرى تتضمن تفاصيل كاملة عن علاج هتلر من مشكلات في الصوت.



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ووفقا للصحيفة، عالج هذا الطبيب عدة مرات أدولف هتلر خلال 10 أعوام ابتداء من عام 1935. وتكشف الرسائل التي عثر عليها روبرت ديوبغين وهو أحد أحفاد حفيد الطبيب، خوف هتلر الشديد من مرض خطير- فقدان صوته.

وقد قال للطبيب في أول استشارة طبية في مايو عام 1935، "إذا كان هناك شيء سيء، يجب بالتأكيد أن تخبرني به".



وقد أكد المؤرخ البريطاني ريتشارد ج.إيفانز المختص بتاريخ ألمانيا، على أن هذه الرسائل أصلية، وتؤكد على اهتمام هتلر بصوته الذي بمساعدته كان يكسب المناصرين ودعمهم لنظامه.



ويؤكد الطبيب في إحدى الرسائل، على أنه عالج الشخص المسؤول عن مقتل ملايين الناس. ووفقا للصحيفة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان جواب الطبيب على سؤال للمحققين- لماذا لم تقتل هتلر؟ - كنت طبيبه وليس قاتلا".

روسيا اليوم