رضيع بلحية بيضاء.. صورة مريبة تقلب مواقع التواصل في احدى الدول

الوكيل الإخباري - حصدت صورة عشرات آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أنها تظهر طفلاً رضيعاً بلحية بيضاء.



إلا أن الصورة في الحقيقة معدلة باستخدام تطبيق يضيف علامات التقدم في السن إلى الصور.

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وأضيفت إلى صورة الطفل حديث الولادة، الذي تكسو وجهه لحية بيضاء، تلاوة للآية 11 من سورة لقمان: "هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه".



فيما حظي المنشور بأكثر من 20 ألف مشاركة من صفحة واحدة فقط وآلاف التعليقات التي صدّقت ما جاء فيه، غير أن معلقين آخرين نددوا باستخدام آيات من القرآن مع صورة مزيفة.



إلى ذلك أرشد البحث إلى النسخة الأصلية من الصورة منشورة في مدونة إلى جانب صور لأطفال آخرين.



ولا يظهر على الطفل حديث الولادة أثر لأي لحية أو شيب، ما يثير الشك في أن تكون الصورة معدلة باستخدام تطبيقات تضيف ملامح التقدم بالسن إلى الوجوه وأشهرها Face App.



إثر ذلك حمّلت خدمة تقصي صحة الأخبار في فرانس برس الصورة على تطبيق Face App مع إضافة تأثيرات التقدم في السن، فجاءت النتيجة مطابقة تماماً للصورة المستخدمة في المنشورات المضللة.





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