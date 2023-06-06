روسيا.. علماء يكتشفون معدن فريد من نوعه

الوكيل الإخباري - اكتشف علماء الأورال أول مرة معدن إيتيريوم الصخري الفريد من نوعه الذي يتكون من عناصر كيميائية عملياً لا توجد مع بعضها بعضاً في الطبيعة، فما أهميته العلمية؟



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وينظر علماء جامعة الأورال الفيدرالية للتعدين بفضول إلى صور الخيوط البلورية الرقيقة، غير مصدقين أن أمامهم اكتشافاً نادراً في العالم، إنه معدن إيتيريوم الصخري أحد أندر المعادن في الطبيعة، حيث لم يعثر العلماء على مدى التاريخ سوى على ثلاث عينات منه فقط، وهذه العينة هي الأولى في روسيا.



وقد اكتشف هذا المعدن النادر حسب «روسيا اليوم» في نماذج الصخور التي استخرجت في تسعينيات القرن الماضي من مكمن ميدنوروديانسكي المشهور لاستخراج الملكيت. ولكن حينها لم يتعرف إليه العلماء لعدم وجود طريقة لتحديد هذا المعدن النادر.



ويشبه معدن إيتيريوم الصخري فروع شجرة التنوب الخضراء باهتة اللون.

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