الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

هل تعرّض جهازك لخطر الاختراق؟ ما هي البرمجيات الخبيثة؟ خبيرة أردنية تجيب

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله

كلب ينهش طفلاً 10 أعوام أمام منزل ذويه في إربد

صناعة الأردن تناقش تعديل تعليمات تداول المبيدات

الأمن يحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني أصيب بعيار ناري بالرأس في عمان

التربية تعمم على المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم العام الدراسي القادم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

هام للمواطنين .. إطلاق منصة السجل الوطني للخدمات الحكومية - رابط

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الثلاثاء، 06-06-2023 12:44 م

روسيا.. علماء يكتشفون معدن فريد من نوعه

5-6-2023_09_26_05_GomhuriaOnline_281685946365


الوكيل الإخباري - اكتشف علماء الأورال أول مرة معدن إيتيريوم الصخري الفريد من نوعه الذي يتكون من عناصر كيميائية عملياً لا توجد مع بعضها بعضاً في الطبيعة، فما أهميته العلمية؟

اضافة اعلان

 

وينظر علماء جامعة الأورال الفيدرالية للتعدين بفضول إلى صور الخيوط البلورية الرقيقة، غير مصدقين أن أمامهم اكتشافاً نادراً في العالم، إنه معدن إيتيريوم الصخري أحد أندر المعادن في الطبيعة، حيث لم يعثر العلماء على مدى التاريخ سوى على ثلاث عينات منه فقط، وهذه العينة هي الأولى في روسيا.


وقد اكتشف هذا المعدن النادر حسب «روسيا اليوم» في نماذج الصخور التي استخرجت في تسعينيات القرن الماضي من مكمن ميدنوروديانسكي المشهور لاستخراج الملكيت. ولكن حينها لم يتعرف إليه العلماء لعدم وجود طريقة لتحديد هذا المعدن النادر.


ويشبه معدن إيتيريوم الصخري فروع شجرة التنوب الخضراء باهتة اللون.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
حكحكحكح

شاهد هندي يحمل زوجته ويقفز بها تحت عجلات القطار لسبب غريب

_104955681_gettyimages-72739928

'ضحك صدام حسين' لحظة الحكم بإعدامه.. حقيقة صورة عمرها 17 عاما

Doc-P-1074574-638216312712376969

منطقة لم تشهد نقطة مطر منذ ملايين السنين... تعرفوا عليها

16860420310

مدير يغلق باب شركته بالسلاسل لمنع موظفيه من المغادرة في الهند - فيديو

visiting-graves_MAIN_965645

مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره في مصر - صورة

hZBKmC9O-sci8prgnfgsgckkd8x7kqn56ac8ycjxa

بعد شهور من الألم.. شاب أمريكي يحقق الحلم ويزيد طوله 17 سم - صورة

أخبار متعلقة
ظ

خل تفاح يودي بحياة 8 أشخاص وإصابة العشرات بروسيا

غاغاغا

حوت روسي تجسس سابقا على النرويج يظهر مجددا قرب سواحل السويد - فيديو