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الثلاثاء، 06-06-2023 06:23 ص

خل تفاح يودي بحياة 8 أشخاص وإصابة العشرات بروسيا

ظ


الوكيل الإخباري - قالت السلطات الروسية إن ثمانية على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب العشرات بعد احتسائهم مشروبا يحتوي على خل تفاح مسمم في منطقة أوليانوفسك بغرب روسيا.

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وقال أليكسي روسكيخ حاكم المنطقة إن المادة المسممة تم إحضارها إلى المنطقة التي تقع على نهر الفولغا في براميل سعتها 30 لترا.


وأضاف "يواصل أطباؤنا ووكالاتنا الاجتماعية توفير المساعدات الضرورية لجميع المصابين".


وذكرت وسائل إعلام أن مزيج مشروب التفاح يحتوي على كميات قاتلة من مادة الميثانول وهي مادة أكثر سُمّية من الإيثانول الذي يوجد في الكحوليات الطبية.


وذكر الحاكم أن وكالات تطبيق القانون تصادر البضائع المسممة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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