زفاف نعومي حفيدة بايدن بحفل في البيت الأبيض - صور

الوكيل الإخباري - للمرة التاسعة عشرة في التاريخ يُقام حفل زفاف في البيت الأبيض، حيث تزوجت نعومي، حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن أمس السبت .

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وكانت العروس، وهي محامية تبلغ من العمر 28 عاما، تعيش في البيت الأبيض مع العريس بيتر نيل (25 عاما)، وهو من منطقة جاكسون هول بولاية وايومنغ تخرج حديثا في كلية الحقوق ويعمل حاليا في مركز القانون بجامعة جورج تاون، وقد التقيا في عام 2018.





وأقيم الحفل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في طقس بارد ولم يُسمح بدخول الصحافيين. وبلغ عدد الضيوف في حفل الزفاف نحو 250.

وأقيمت بعد المراسم مأدبة غداء للعائلة وحفل الزفاف في البيت الأبيض.





ونعومي هي ابنة هانتر، نجل بايدن، وزوجته الأولى كاثلين بول. وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة اتصالات السيدة الأولى، إن أسرة الرئيس ستتحمل تكاليف أنشطة حفل الزفاف التي تقام في البيت الأبيض، "بما يتفق مع المناسبات الخاصة الأخرى التي استضافتها العائلة الأولى واتباعا لتقاليد الإدارات السابقة في إقامة حفلات زفاف في البيت الأبيض".













لبنان 24