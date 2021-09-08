الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 03:44 م

سجين يبتلع هاتف نوكيا في أحد سجون كوسوفو ويخضع لعملية جراحية لإخراجه

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الوكيل الإخباري - كشف طبيب في كوسوفو أنه استخرج هاتفا محمولا من معدة سجين أجريت له عملية في عيادة ببريشتينا.

وكان المريض الذي لم تُكشف هويته يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة وقد نُقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطبّ الجهاز الهضمي في المركز الجامعي السريري في العاصمة. واكتشف الأطباء هاتفا من علامة "نوكيا" التجارية في معدته.

وأخبر إسكندر تيلاكو الطبيب المسؤول عن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية "كان السجين البالغ من العمر 33 عاما قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في استخراجه، من دون شقّ المعدة استنادا إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتجزئة الهاتف إلى 3 أجزاء".

وقال المريض للأطباء إن الهاتف موجود في معدته منذ 4 أيّام.

واستغرقت عملية استخراجه أكثر من ساعتين وجرت "من دون مشكلات تُذكر" على حدّ قول الطبيب تيلاكو.

وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن.

وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة السجين، لكن الطاقم الطبي يرجّح أن يكون الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على الحادث.

المصدر - العين الاخبارية

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