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الخميس، 27-04-2023 01:16 م

'سر جودتنا'.. مطعم يتباهى بقلي البرغر بزيت عمره قرن في امريكا

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الوكيل الإخباري - يفخر مطعم شهير في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية، بأنه لا يزال يستخدم نفس الزيت منذ عام 1912 أي أكثر من مائة عام، معتبرًا أن ذلك "سر جودة البرغر"، مع العلم أن الطب ينصح بشكل عام بعدم استخدام زيت القلي لأكثر من مرة، لما قد يسببه من أضرار صحية.

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ويقول كيندال روبرتسون، مالك المطعم: "إنه يتم تتبيل الزيت وتصفيته يوميًا، لكنه لا يزال يحتوي على جزيئات من عام 1912.. نحن مشهورون بزيتنا".

 

ويؤكد المطعم أنه فريد حيث ليس لديه شواية لطهي البرغر بل يقوم بقلي شرائح البرغر في الزيت التي يتم تقطيره منذ 100 عام.


في المقابل يؤكد آخرون أن الزيت المستخدم ليس من 100 عام كما يزعم المطعم لكن يتم إضافة زيت جديد كل يوم على الزيت القديم، مما يجعل متناول الطعام لا يأكل زيت عمره مائة عام بنسبة 100%، وفق ما ذكر "على جانب الطريق أمريكا- Roadside America " وهي مدونة أميركية لاكتشاف المعالم السياحية في البلاد.

 

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