الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف عن المدارس التي سيكون دوامها فترتين

إعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة التربية توضح حول الية دوام المدارس

مستجدات حول مقتل مواطن لبناني في الاردن

دعم مالي ضخم للأردن لمواجهة كورونا

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

الأردني الخصاونة الذي عُثر عليه في تركيا بدأ باسترجاع ذاكرته

الحمل الكهربائي يسجل السبت 3290 ميجا واط

ماكرون يكشف سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية

عاجل

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

الأحد، 29-08-2021 09:38 ص

سندويشات بالمخدرات.. الأمن المصري يكشف الخدعة

4dfe13074d3d4b83af71ab6a194356d8_936غاغتغغتغت


الوكيل الإخباري - تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات فيديو متداول يظهر أحد الأشخاص يدعى قيام آخر بإعطائه سندويش يحتوي مواد مخدرة على طريق القاهرة السويس الصحراوي.

وقال مصدر أمني إنه تم رصد مقطع فيديو متداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يؤكد أنه خلال قيادته سيارة نقل بطريق القاهرة / السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، فوجئ بتوقف سيارة ترجل منها أحد الأشخاص وقدم له 2 سندويتش لتناولهما، فارتاب في أمره ولم يتناولهما، وحينما وصل إلى الطريق الإقليمي بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، اكتشف أنهما يحويان مواد مخدرة، فقام بنشر مقطع الفيديو لتوعية السائقين وفقاً لسكاي نيوز عربية.

اضافة اعلان


وحسب المصدر فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو والقائم على نشره وتبين أنه سائق، مقيم بمحافظة المنوفية.


وبعد استدعائه قال إنه حصل على سندويتشات من أحد مستقلي سيارة ميني باص أثناء سيره بطريق القاهرة /السويس، وفي الطريق رسخت في ذهنه وضع أقراص خاصة بعلاج الصداع داخل الأطعمة ونشر مقطع الفيديو على أنها سندويتشات بالمخدرات للحصول على أكبر نسبة متابعة بقصد الربح.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_120313000__120311899_gettyimages-3364185-1 (1)

إفراج مشروط عن الفلسطيني قاتل روبرت كنيدي قضى 51 عاماً في السجن - صورة

580378dfa25f27163bdbe1d453a3683b

حيل ذكية لإخفاء الكرش باستخدام الملابس - فيديو

6123ce394c59b7095b7cf4db

القبض على أخطر عصابة لسرقة البنوك في مصر

904d46d9-f58e-4831-9e7f-0188c4a0a667_16x9_1200x676

ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب مصري انتحر غرقا في النيل - صورة

emarat-news_2021-08-29_11-09-32_278566-e1630221026889

أبقار طائرة في سويسرا.. ومزارع يكشف سر الفيديو الغريب - فيديو

الولايات-المتحدة-تسجل-أول-إصابات-لغزلان-بفيروس-كورونا-في-العالم-1280x720

أمريكا تسجل أول إصابات لغزلان بكورونا في العالم