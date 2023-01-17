سيارة تعلق على حافة جرف بكاليفورنيا وإنقاذ سائقها - فيديو

الوكيل الإخباري - تحدى رجال الإطفاء الطقس الصعب في ولاية كاليفورنيا لإنقاذ سائق بعدما علقت سيارته على حافة جرف في سان دييغو.

اضافة اعلان



وقال رجال الإطفاء في سان دييغو إن السائق كان يركن على شارع الساحل في الأعلى، ولأسباب غير معروفة، تجاوزت السيارة الحافة بشكل مفاجئ.



وقال ديف سينيفيراتني، من قسم الإطفاء في سان دييغو: “لحسن الحظ، ثبتت السيارة في ذلك المكان”.



وأشار إلى أن الأمر “كان من الممكن أن يكون أسوأ، لو تجاوزت السيارة جانب الجرف، لكانت النتيجة مختلفة تمامًا”.

CNN