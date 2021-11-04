الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 01:04 م

سيدة مصرية تنذر زوجها إما الطلاق أو مشفى الأمراض العقلية

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الوكيل الإخباري - أنذرت سيدة مصرية، زوجها بعرض نفسه على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، مؤكدة في دعوى تقدمت بها، أن تصرفات زوجها ‏لا تبرهن على تمام قواه العقلية أو استقرار حالته النفسية.

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وتقدم المحامي، عبد الحميد رحيم، بـ"إنذار" على يد محضر بمحكمة القاهرة، مفاده أن الطالبة "ل. ن" تدعي أن تصرفات زوجها "ك. س" ‏لا تبرهن على تمام قواه العقلية أو استقرار حالته النفسية، مما جعلها تطالبه مرات ‏عديدة بعرضه على دكتور نفسي، ولكنه رفض رفضا تاما الذهاب، متعللا بأنه ليس لديه ‏أي أمراض نفسية.

 

وبحسب "الإنذار"، فإن ‏الزوجة تخشى على نفسها وأولادها من تصرفاته غير المستقيمة فقد سبق وأن تعدى ‏على أبنائه بألفاظ خادشة للحياء، وقد عرضت عليه ‏مرات عديدة عرض نفسه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ورفض، مما تنذره ‏الزوجة قانونا بمساعدة نفسه وكامل أسرته بعرض نفسه على طبيب نفسي لتشخيص حالته وعلاجه، حيث يستحيل استمرار الحياة الزوجية في مثل هذا المناخ "الأليم" إلا أنها ترغب في ‏استمرار الحياة الزوجية للعيش في هدوء وسكينة.

 

وأضاف "من أجل استمرار الحياة الزوجية واحتراما لقدسيتها ومن أجل تربية الصغار في حياة هادئة، يجب على الزوج بعرض نفسه على أقرب مستشفى أو دكتور أمراض نفسية وعصبية لتشخيص حالته والعلاج ‏حتى يعود سويا بين أسرته، وتمهله ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار قبل اللجوء للقضاء من أجل طلب الطلاق".

 

المصدر - لبنان 24 

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