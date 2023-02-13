الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

مساعدات عربية ودولية إضافية تصل إلى سوريا

الصناعة والتجارة: 288 شكوى حول خدمات ما بعد البيع و83 على الإعلانات المضللة

الفيدرالي وأسعار الفائدة من جديد.. 3 سيناريوهات تخلق جدلاً في الأسواق حول آفاق الاقتصاد

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي غداً وموجة الصقيع تنتهي السبت القادم

نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

اصابتان بحادث سير في إربد

الطفل عمر عفادلة خرج ولم يعد ومناشدات بالبحث عنه

الأردن يدين قرارات إسرائيل الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية في فلسطين

الخصاونة يعتذر للنائب العشوش

الدفاع المدني يجدد التحذير من التعامل الخاطئ مع وسائل التدفئة

الإثنين، 13-02-2023 11:39 ص

شاب إيرلندي يخسر وزنه بحيلة غريبة - صورة

La-obesidad-y-el-sobrepeso-reducen-la-fertilidad-de-mujeres-y-de-hombres


الوكيل الإخباري - انتقل الشاب، برايان أوكيف، إلى قرية نائية وقطع الاتصال بأحبائه، ليعود ويظهر مرة أخرى بعد أشهر بوزن 137 رطلاً، ويكسر بذلك سلسلة محاولات فاشلة لإنقاص وزنه استمرت لسنوات عديدة.

اضافة اعلان

 

وعانى أوكيف من وزنه طوال حياته، وجرب أكثر من نظام غذائي ورياضي لكنه شعر بالخذلان والفشل، لذلك قرر أن يقوم بما فعله.

 

كان أوكيف (34 عاما) من أيرلندا، يزن 338 رطلاً عندما انتقل إلى قرية صغيرة في إسبانيا، وترك وظيفته، وقطع أي اتصال مع عائلته وأصدقائه.

 

وبعد 7 أشهر، فقد 137 رطلاً وعاد إلى منزله في أيرلندا لمفاجأة أحبائه، حيث سجل ردود أفعالهم في مقطع فيديو على “تيك توك” تمت مشاهدته أكثر من 32 مليون مرة.


وفي الفيديو، قال أوكيف إنه بعد 15 عاما من تجربة الحميات والتمارين الرياضية المبتذلة، قرر التوقف عن التركيز على المقاييس وبدلاً من ذلك على المرونة الذهنية وبناء الانضباط.


ولجأ أوكيف خلال فترة غيابه، لتكثيف التمارين الرياضة، والمواظبة عليها بشكل مفرط للغاية.


وأضاف: “لقد كان مذهلاً، صُدم الجميع وكانوا سعداء للغاية لن أنسى التجربة أبدا”.

 


 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
804

سيدة تركية تشكر جارها السوري.. أخرجها من تحت الأنقاض - فيديو

aa_picture_20230210_30247490

شاهد قطاع طرق سرقوا شاحنة مساعدات في تركيا.. وهذا كان عقابهم

لاللاللاللا

في هذه الدولة.. ضرب أقوى زلزال عبر التاريخ

54545454

بعد الزلزال المدمر.. علماء يطورون نموذجا 'يتوقع الكارثة'

ف5ف5ف5

بطائرة درون.. شاهد فيديو جديد للمبنى المائل جراء الزلزال في تركيا

123-7-768x453

فيديو مؤثر.. مسن سوري يتفاجأ بأبنائه بعد أن حفر قبورهم