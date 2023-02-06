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الإثنين، 06-02-2023 10:54 ص

شاب تركي يبكي تحت الأنقاض بعد انهيار منزله جراء الزلزال القوي - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، شاب تركي يبكي ويستغيث تحت الأنقاض بعد انهيار منزله في الزلزال القوي الذي ضرب تركيا فجر اليوم الإثنين.

وأدى الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا ووصل قوته 7.7 على مقياس ريختر إلى وقوع ضحايا ومصابين.

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وعلى الفور، نقل مصابون للمستشفيات إثر انهيار المباني السكنية على قاطنيها في عدة مدن تركية.

 

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