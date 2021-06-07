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الإثنين، 07-06-2021 03:38 م

شاحنات تغلق طرقاً في الصين لمنع مرور قطيع من الفيلة إلى قرى مأهولة

فيل


الوكيل الإخباري - أغلق عدد من الشاحنات طرقا في جنوب غرب الصين في محاولة لقطع الطريق أمام 15 فيلا بريا هربت من محمية وتسببت بدمار في ضواحي مدينة يقطنها ملايين السكان.

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وهامت الفيلة على مسافة 500 كيلومتر من موطنها الطبيعي في محمية شيشوانغبانا الوطنية في مقاطعة يونان، وهي منطقة حدودية بين لاوس وبورما، ومرّت عبر مجتمعات ريفية قرب عاصمة المقاطعة كونمينغ، موطن أكثر من ثمانية ملايين شخص.


ونقلت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية الصيني أمس الأحد، مشاهد تظهر قافلة طويلة من الشاحنات متوقفة على طول طريق ريفي صغير في محاولة لإبعاد القطيع عن المناطق المكتظة بالسكان.


وقال سائق إحدى الشاحنات للمحطة "نحن هنا لصد الفيلة".


وأضاف "قال شرطيو مرور إنهم في حاجة إلى بعض الشاحنات. وسأبقى هنا طالما أن هناك حاجة إليّ".


كذلك، حشدت السلطات آلاف الأشخاص لتتبع تحركات القطيع بطائرات بدون طيار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.


وأظهرت "سي سي تي في" الفيلة وهي تتجول بشكل عرضي في الفناء الخلفي لبيوت القرويين خلال عطلة نهاية الأسبوع، تاركة الأشجار مسحوقة وأبواب مواقف السيارات متضررة.


وعرضت القناة التلفزيونية مشاهد لطعام وأطباق متناثرة على أرضية أحد المطابخ بعدما عاث أحد الفيلة فسادا في المكان.


وأوضحت القناة إنه منذ منتصف أبريل، دمرت الفيلة قرابة 56 هكتارا من المحاصيل ما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 6,8 ملايين يوان (1,07 مليون دولار).
وليس واضحا السبب الذي دفع الفيلة إلى مغادرة موطنها الأصلي.


وبدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينيون التكهن بالأسباب المحتملة.


وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد الفيلة البرية في جنوب غرب يونان يبلغ حوالي 300 مقارنة بـ193 في الثمانينات.

 

البيان


 




 

 


 

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