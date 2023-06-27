شاهد أصغر حاج يخطف الأنظار وهو يرتدي ملابس الإحرام

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية لطفل صغير لم يتجاوز عمره العام الأول، ويرتدي ملابس الإحرام خلال موسم الحج.

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ووثق الفيديو الطفل وهو يرتدي ملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج في مشعر منى برفقة ذويه، وسط دعوات من المغردين أن يتقبل الله من والديه وأن ينبته نباتا حسنا.





بعمر 11 شهرًا، ابتسامات لأصغر حاج في موسم حج هذا العام



بعدسة مراسلة الإخبارية دانة القحطاني pic.twitter.com/SAKWb47MPy #الإخبارية فيديو | "براءة الأطفال في أطهر البقاع"بعمر 11 شهرًا، ابتسامات لأصغر حاج في موسم حج هذا العامبعدسة مراسلة الإخبارية دانة القحطاني #بسلام_آمنين June 26, 2023

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