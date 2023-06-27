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الثلاثاء، 27-06-2023 10:35 ص

شاهد أصغر حاج يخطف الأنظار وهو يرتدي ملابس الإحرام

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عرضته قناة الإخبارية لطفل صغير لم يتجاوز عمره العام الأول، ويرتدي ملابس الإحرام خلال موسم الحج.

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ووثق الفيديو الطفل وهو يرتدي ملابس الإحرام أثناء أداء مناسك الحج في مشعر منى برفقة ذويه، وسط دعوات من المغردين أن يتقبل الله من والديه وأن ينبته نباتا حسنا.

 

 

 

 

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