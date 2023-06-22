فيديو.. موقف إنساني لأمير مكة مع الحجاج

الوكيل الإخباري - شهد موسم الحج في مكة المكرمة موقفاً إنسانياً مؤثراً، عندما قام أمير المنطقة، خالد الفيصل، بفعل إنساني رفيع المستوى، أثناء تأديته الحج، حيث أصر على الوقوف للسماح بمرور الحجاج الذين يرغبون في شرب ماء زمزم، على الرغم من توجيهات المرافقين له بعدم التوقف.



وقد روى مطوف الملوك والرؤساء وضيوف الدولة، دخيل الله الحارثي، هذا الموقف الإنساني الكريم، الذي يعكس التزام الأمير خالد الفيصل بخدمة الحجاج وتجاوزه للبروتوكولات الرسمية لكي يقدم المساعدة للحجاج في تأدية مناسكهم بأفضل الطرق الممكنة.

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pic.twitter.com/VgsbcxXYfm موقف إنساني قام به سمو أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أثناء تأدية الحجاج للطواف والسعي. #بسلام_آمنين June 21, 2023

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