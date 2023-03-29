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الأربعاء، 29-03-2023 02:34 م

شاهد إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على زلزال تركيا

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الوكيل الإخباري - تمكنت فرق الإنقاذ التي تعمل على إزالة الأنقاض في كهرمان مرعش التركية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ قطة بعد 49 يوماً من الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية والسورية يوم 6 فبراير الماضي، موقعاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

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وقد نجحت الفرق العاملة بالمنطقة من إخراجها وتقديم الرعاية المطلوبة لها.
ووقع زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

 

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